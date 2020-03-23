В Хабаровске подъезд жилого дома поместили на карантин из-за COVID-19

В Хабаровске сегодня жители одного из подъездов многоквартирного дома помещены на карантин.

Причина в том, что у одного из жильцов, недавно вернувшегося из Европы, подтверждено заражение коронавирусом.

Как сообщила Ирина Зубун, замглавы Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, больной помещен в инфекционное отделение, а его соседям придется провести время "взаперти".

По словам Ирины Филимончиковой, замминистра краевого здравоохранения, жильцы не могут выходить из своих квартир, а еду им будут приносить родственники или волонтеры, передавая бесконтактным способом.