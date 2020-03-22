Уже 27 марта средняя дневная температура воздуха в российской столице может достичь отметки в 16 градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, будет отмечено превышение температурного режима на 6 градусов.
"В понедельник температура будет даже чуть-чуть ниже нормы на 1 градус примерно, во вторник - около нормы. Начиная со среды, температура опять выше нормы: сначала на 2 градуса, потом и больше", - сделал прогноз глава Гидрометцентра.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.