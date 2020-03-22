К концу недели Москву накроет аномальное тепло

Уже 27 марта средняя дневная температура воздуха в российской столице может достичь отметки в 16 градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, будет отмечено превышение температурного режима на 6 градусов.