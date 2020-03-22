В Иркутской области зафиксированы первые подтопления

Весеннее половодье уже спровоцировало первые подтопления в Уриковском муниципальном образовании Иркутской области. В прошлом году этот район сильно пострадал от разрушительного весеннего паводка. Местные власти сообщают, что ведут откачку воды, чтобы снизить её уровень.