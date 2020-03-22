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В Иркутской области зафиксированы первые подтопления

Россия » Сибирь » Иркутск

Весеннее половодье уже спровоцировало первые подтопления в Уриковском муниципальном образовании Иркутской области. В прошлом году этот район сильно пострадал от разрушительного весеннего паводка. Местные власти сообщают, что ведут откачку воды, чтобы снизить её уровень.

"Вчера в ЕДДС поступило пять звонков из деревни Грановщина по подводу подтопления, на участки пошла воды, сегодня было еще два звонка оттуда. Администрацией Уриковского муниципального образования проведена опашка участков, сделаны водоотводные каналы, с помощью помпы проведена откачка воды и ила. Работы продолжаются, мониторинг ведется", - утверждают власти.

вода паводок половодье подтопление иркутская область
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