Власти Москвы не будут закрывать столичный метрополитен из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - пояснил градоначальник.
По словам Собянина, если метрополитен всё-таки будет остановлен, то потребуется более полугода, чтобы вновь запустить его в работу.
"Поэтому при любой ситуации метро будет работать", - заключил мэр Москвы.
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