Власти Москвы не планируют закрывать метро

Власти Москвы не будут закрывать столичный метрополитен из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - пояснил градоначальник.

По словам Собянина, если метрополитен всё-таки будет остановлен, то потребуется более полугода, чтобы вновь запустить его в работу.