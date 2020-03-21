В Москве закроют бассейны, аквапарки и фитнес-клубы

Аквапарки, бассейны и фитнес-клубы Москвы прекратят работать с 21 марта из-за осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Примечательно, что ограничение будет действовать и на другие спортивные заведения, где наблюдаются массовые посещения людей. На данный момент в Москве зафиксировано наибольшее количество заболевших коронавирусом по всей России - 137 человек. Всего в РФ на 21 марта коронавирус подтвердился у 306 человек.