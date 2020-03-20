По состоянию на 20 марта в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

в 9 регионах страны выявлено 54 новых случая заболевания:

В сообщении отмечается, что все инфицированные россияне в последние 2 недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции:

"Все, у кого был выявлен коронавирус, госпитализированы, в инфекционных боксах. Люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением врачей".

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 69 075 человек, под контролем остаются 27 487 человек", — уточняется в сообщении.