По состоянию на 20 марта в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.
в 9 регионах страны выявлено 54 новых случая заболевания:
В сообщении отмечается, что все инфицированные россияне в последние 2 недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции:
"Все, у кого был выявлен коронавирус, госпитализированы, в инфекционных боксах. Люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением врачей".
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 69 075 человек, под контролем остаются 27 487 человек", — уточняется в сообщении.
За последние сутки из больниц были выписаны 7 человек:
Всего вылечившихся в России — 12 человек.
Актуальную информацию об эпидемиологической обстановке в России можно посмотреть на сайте правительства стопкоронавирус.рф
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