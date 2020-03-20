ВОЗ положительно оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Отмена массовых мероприятий, соревнований и концертов в России поможет задержать распространение коронавируса. Действия властей в этом вопросе положительно оценены во Всемирной организации здравоохранения.

Оценку дала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Страна принимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости", — отметила медик.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 27 тысяч человек.