Песков рассказал, почему Путин не сдает тест на коронавирус

Владимир Путин отлично себя чувствует. Поэтому ему нет необходимости сдавать тест на коронавирус.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у главы государства нет признаков никаких заболеваний. А вот окружение президента тест на коронавирус сдает.

"Мы считаем это оправданными мерами предосторожности, как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать", — пояснил Песков.

Напомним, что в России известно о 199 случаях заболевания коронавирусом. Ранее президент призвал россиян готовиться к любому развитию событий.