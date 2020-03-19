Врачам России, которые работают с заболевшими коронавирусом, выплатят премии. На эти цели из резервного фонда выделено 10 миллиардов рублей.
Такое решение приняли в правительстве страны. Информация размещена на портале правовой информации. В документе говорится о "выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку".
Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено еще 52 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 199 человек.
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