Российские врачи получат 10 млрд рублей за работу в период пандемии

Врачам России, которые работают с заболевшими коронавирусом, выплатят премии. На эти цели из резервного фонда выделено 10 миллиардов рублей.

Такое решение приняли в правительстве страны. Информация размещена на портале правовой информации. В документе говорится о "выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку".

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено еще 52 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 199 человек.