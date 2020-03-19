Два терминала закрывают в аэропорту Шереметьево

Два терминала закрывают в московском Шереметьеве. Их работу остановят 20 марта.

"Мы закрываем терминалы E и C на прилёт и на вылет", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы, которые ранее прибывали в эти терминалы, переведут в терминалы D и F.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит полеты в ОАЭ, США и Британию. Исключением станут регулярные рейсы в крупные города и столицы указанных государств: Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби. Вылеты осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.