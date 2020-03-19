Еще полсотни россиян заболели коронавирусом

Коронавирус диагностирован еще у 52 человек. О новых случаях заражения сообщает оперативный штаб.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 199 больных коронавирусом. Больше всего зараженных в Москве. Среди новых случаев 12 зафиксированы в столице, пять — в Свердловской области и Подмосковье, по три случая в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два случая в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае, по одному случаю в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашии.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась пенсионерка, у которой был диагностирован коронавирус. Позже в оперативном штабе заявили, что женщина скончалась не от COVID-19. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.