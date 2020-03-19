Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным. Такое мнение высказал глава сетной палаты.
По словам Алексея Кудрина, сейчас оценить масштабы влияния пандемии сложно.
"Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий", — отметил он.
Ранее Кудрин заявлял, что в 2020 году не стоит ждать роста доходов россиян. Если доллар задержится на отметке в 72 рубля и выше, то бюджет потеряет три триллиона рублей.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.