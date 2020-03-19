Кудрин: все последствия коронавируса сейчас сложно оценить

Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным. Такое мнение высказал глава сетной палаты.

По словам Алексея Кудрина, сейчас оценить масштабы влияния пандемии сложно.

"Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий", — отметил он.

Ранее Кудрин заявлял, что в 2020 году не стоит ждать роста доходов россиян. Если доллар задержится на отметке в 72 рубля и выше, то бюджет потеряет три триллиона рублей.