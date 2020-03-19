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Источник Правда.Ру

Путин: из проблем одного человека вырисовывается проблема миллионов

Россия

Из проблем одного россиянина вырисовывается проблема миллионов. Поэтому так важно услышать мнение каждого.

Так высказался Владимир Путин. Он подчеркнул, что больше всего доверяет настроению простых людей.

"Больше всего верю настроению простых людей. Когда я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей", — отметил глава государства.

Он заявил, что настроение народа — самый достоверный источник информации. Потому что обычные граждане говорят то, что думают, в том числе, высказывают критику, без оглядки, что на это скажет потом начальство.

Ранее Владимир Путин заявил, что его участие в президентских выборах 2024 года зависит от настроения и желания народа России.

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