Больше 4,5 млн человек проверили здоровье на границах России

Более 400 лиц с признаками коронавируса выявили на границах России. Оценку здоровья проводят специалисты Роспотребнадзора.

С января они проверили более 4,5 миллиона человек.

"Выявлены более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведён комплекс необходимых профилактических мероприятий", — сообщили в ведомстве.

Медики проверяют тех, кто прибывает в Россию железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом.

Напомним, что в России зарегистрирован первый случай смерти человека, заболевшего коронавирусом. Жертвой стала 79-летняя москвичка.