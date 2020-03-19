Более 400 лиц с признаками коронавируса выявили на границах России. Оценку здоровья проводят специалисты Роспотребнадзора.
С января они проверили более 4,5 миллиона человек.
"Выявлены более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведён комплекс необходимых профилактических мероприятий", — сообщили в ведомстве.
Медики проверяют тех, кто прибывает в Россию железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом.
Напомним, что в России зарегистрирован первый случай смерти человека, заболевшего коронавирусом. Жертвой стала 79-летняя москвичка.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.