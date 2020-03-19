Три рейса сделают сегодня российские авиакомпании, чтобы вывезти из Черногории россиян. Туристы ждут эвакуацию в аэропорту Подгорицы.
Власти Черногории дали разрешение на вывоз российских граждан компаниям "Победа" и S7.
"19 марта рейс S7 3534 в Москву будет выполнен из аэропорта Подгорица", — сообщили в компании-перевозчике.
Россияне "застряли" в европейской стране из-за отмены рейсов. "Победа" сегодня сделает два рейса, S7 — один.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что накануне вечером из Черногории рейсом "Аэрофлота" вывезли 157 российских туристов.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.