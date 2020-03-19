Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Продукты в российские магазины поставляют круглосуточно

Россия

Дефицита товаров в российских магазинах нет. Ритейлерам разрешили завозить товары в торговые сети круглосуточно.

Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин:

"Нормально всё, проблем нет. Нет, никаких скоплений нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально", — подчеркнул он.

Политик напомнил, что раньше товары в магазины, например, Москвы можно было завозить только по ночам. Теперь это условие отменено.

Для ускорения поставок на границах ввели "зеленый коридор". Таможенники и пограничники быстрее проверяют фуры с продуктами и оформляют необходимые документы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что призывы не паниковать обернулись "коронашопингом". Россияне массово скупают муку, макароны, гречу, консервы, туалетную бумагу.

товары продукты ритейлеры торговые сети марат хуснуллин
Последние материалы
Синхронистки России поддержали Little Big после отмены "Евровидения"
Американцам, пострадавшим от коронавируса, поможет правительство
Продукты в российские магазины поставляют круглосуточно
С Тенерифе и из Чили пытаются вернуть российских туристов
Футбольные клубы начали урезать зарплаты игроков
Чиновники рассказали о ситуации с коронавирусом в Калужской области
В США сошел с рельсов поезд, перевозивший военную технику
Путин назвал условие участия в президентских выборах 2024 года
Часть поездов между Россией и Белоруссией отменят
Путин напомнил, что он не царь
Популярное
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась

Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.

Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Новости медицины
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Хоккей. Последние новости
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Василий Амирджанов Призывы не паниковать обернулись коронашопингом Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская
Комментарии
Продукты в российские магазины поставляют круглосуточно
Путин назвал условие участия в президентских выборах 2024 года
Путин напомнил, что он не царь
В США показали "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и С-400
В России снижен возраст для негосударственной пенсии
В США показали "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и С-400
Путин сравнил пенсионные реформы в России и Франции
В России снижен возраст для негосударственной пенсии
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Top Secret: в панике "виновна" Россия
На Украине выразили недовольство приездом Путина в Крым
"Нищеброд не нужен": Семенович прокомментировала своё одиночество
Почему Путин издевается над россиянами?
Жительницу Приморья будут судить за распространение фейков в Интернете
В США на фоне угрозы пандемии и кризиса люди закупают оружие и патроны
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Правительство выделило почти 12 млрд рублей на премии медикам
Поклонники раскритиковали фигуру молодой жены Игоря Николаева
На Украине выразили недовольство приездом Путина в Крым
На Украине выразили недовольство приездом Путина в Крым
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ