Продукты в российские магазины поставляют круглосуточно

Дефицита товаров в российских магазинах нет. Ритейлерам разрешили завозить товары в торговые сети круглосуточно.

Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин:

"Нормально всё, проблем нет. Нет, никаких скоплений нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально", — подчеркнул он.

Политик напомнил, что раньше товары в магазины, например, Москвы можно было завозить только по ночам. Теперь это условие отменено.

Для ускорения поставок на границах ввели "зеленый коридор". Таможенники и пограничники быстрее проверяют фуры с продуктами и оформляют необходимые документы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что призывы не паниковать обернулись "коронашопингом". Россияне массово скупают муку, макароны, гречу, консервы, туалетную бумагу.