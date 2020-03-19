От настроения и желания российского народа зависит участие Владимира Путина в выборах на пост президента в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".
Глава государства подчеркнул, что в первую очередь это вопрос доверия граждан.
"Не знаю, посмотрим. Впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа. Я говорю без рисовки безо всякой… Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос", — отметил президент.
Ранее Владимир Путин в интервью напомнил, что он не царь и каждый день работает.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.