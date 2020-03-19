Путин напомнил, что он не царь

Владимир Путин подчеркнул, что он не царь. Президент напомнил о своей ежедневной работе.

Так глава государства ответил на вопрос, что он думает по поводу того, что в народе его называют царем.

"Это не соответствует действительности… Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало", — пояснил Владимир Путин.

Ранее президент заявил, что не исключает возможности проведения голосования по поправкам в Конституцию на дому. Такие меры вероятны в связи с распространением коронавируса.