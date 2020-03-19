В России могут усилить меры по борьбе с коронавирусом

Ограничительные меры в России могут усилить. Это связано с распространением коронавируса.

Такой сценарий не исключают в правительстве России. Сейчас россиян просят оставаться дома.

"Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания — острой респираторной вирусной инфекции — не покидать дом и незамедлительно вызвать врача. Работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удалённом доступе", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина.

Также сообщается, что в стране оперативно производят тест-системы для выявления опасного заболевания. Сейчас создан запас в 700 тысяч штук. Мощности позволяют ежедневно производить до 100 тысяч тест-систем.

Ранее сообщалось, что в США начали скупать оружие и патроны. Местные жители опасаются массовых беспорядков.