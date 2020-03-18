Ведомственные оперативные штабы создадут в России

Федеральные органы власти создадут оперативные штабы. Аналогичную работу проделают федеральные ведомства.

Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, это поможет контролировать ситуацию и будет способствовать минимизации распространения коронавируса.

"Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы", — сообщается на сайте правительства.

Также каждое ведомство разработает план оперативных мероприятия.

Между тем, уже в 73 регионах из 85 введен режим повышенной готовности. Первой стала Москва.

Сейчас в России 147 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.