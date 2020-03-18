Федеральные органы власти создадут оперативные штабы. Аналогичную работу проделают федеральные ведомства.
Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, это поможет контролировать ситуацию и будет способствовать минимизации распространения коронавируса.
"Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы", — сообщается на сайте правительства.
Также каждое ведомство разработает план оперативных мероприятия.
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