В России снижен возраст для негосударственной пенсии

Возраст, с которого граждане России могут получать негосударственную пенсию, снижен. Для женщин минимальный возраст составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Соответствующий закон подписал сегодня Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. Он призван сделать более привлекательным институт негосударственного пенсионного обеспечения.

Помимо снижения пенсионного возраста, в законе исключается требование о наличии страхового стажа. Кроме того, негосударственная пенсия не исключает получения страховой пенсии и государственной пенсии ранее указанного возраста.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Они вырастут на 6,1%.