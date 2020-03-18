Возраст, с которого граждане России могут получать негосударственную пенсию, снижен. Для женщин минимальный возраст составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет.
Соответствующий закон подписал сегодня Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. Он призван сделать более привлекательным институт негосударственного пенсионного обеспечения.
Помимо снижения пенсионного возраста, в законе исключается требование о наличии страхового стажа. Кроме того, негосударственная пенсия не исключает получения страховой пенсии и государственной пенсии ранее указанного возраста.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Они вырастут на 6,1%.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.