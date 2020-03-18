Законопроект, разрешающий правительству России выкупить у Центробанка часть акций "Сбербанка", подписан президентом. Подпись в документе поставил Владимир Путин.
С текстом закона можно ознакомиться на сайте правовой информации.
Ранее сообщалось, что средства, вырученные от продажи, направят в федеральный бюджет. На них планируется финансировать социальные инициативы, которые Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию.
Подробнее разобраться в этом вопросе можно в материалах "Правды.Ру".
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.