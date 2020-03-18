Мораторий на подачу заявления о банкротстве введут в России

До 1 апреля в России планируют разработать законопроект, который позволит вводить мораторий на прием заявлений о банкротстве. Документ готовит Минэкономразвития.

Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Внести… в правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве", — сообщается на сайте кабмина.

Также профильное ведомство должно в ближайшее время доработать проект закона об упрощенной бесплатной процедуре урегулирования долгов для граждан, имеющих низкий уровень дохода.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России около 70% граждан являются средним классом. Это те люди, которые имеют доход в два раза выше минимального размера оплаты труда.