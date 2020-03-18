Российская пенсионная реформа сохранила почти все льготы, которые действовали ранее. Во Франции этого сделать не смогут.
Изменения в пенсионной системе двух стран сравнил Владимир Путин. Он отметил, что европейской стране реформа еще не проведена, а уже вызвала протесты со стороны общества. При этом, по мнению президента России, его французский коллега "с прагматической точки зрения поступает правильно", когда речь идет о вопросах, связанных с льготным выходом на пенсию. В предлагаемом законе все граждане Франции вне зависимости от их достижений приравниваются.
"Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство", — отметил Владимир Путин.
Во Франции пенсионная реформа предполагает упразднение 42 специальных пенсионных режимов, которые предусматривают льготы. Новые правила начнут действовать с 2025 года и будут распространяться на тех, кто родился после 1975 года.
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