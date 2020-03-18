Путин пояснил, кто в России относится к среднему классу

Россияне, которые имеют доход в полтора раза выше минимального размера оплаты труда, составляют средний класс. То есть зарплата в среднем достигает 17 тысяч рублей.

Такое мнение в интервью высказал Владимир Путин.

"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", — сказал глава государства.

Он пояснил, что такова методика Всемирного банка, и призвал не сравнивать средний класс в России и странах Европы или США. Однако подчеркнул, что в задачи власти входит наращивание доходов среднего класса.

Ранее "Правда.Ру" списала, что, по мнению Алексея Кудрина, в этом году россиянам не стоит ждать роста доходов.