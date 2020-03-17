С 26 по 28 марта в Перми должно было состоятся выездное заседание комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления (МСУ).
Депутат Госдумы Игорь Сапко сообщил, что совещание отменено из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
"Вынуждены перенести запланированное выездное совещание нашего комитета, которое должно было пройти в Перми в конце марта. Очень жаль, большой интерес был, около 200 человек от Сахалина до Крыма заявилось", — заявил парламентарий.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.