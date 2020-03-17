Делегация Госдумы отказалась ехать в Пермь из-за коронавируса

С 26 по 28 марта в Перми должно было состоятся выездное заседание комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления (МСУ).

Депутат Госдумы Игорь Сапко сообщил, что совещание отменено из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.