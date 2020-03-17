Путин потребовал от прокуроров активной борьбы с коррупцией

Уделить особое внимание защите бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных приоритетных проектов, рекомендовали сотрудникам прокуратуры. Такой совет дал президент России.

17 марта Владимир Путин выступил на коллегии генеральной прокуратуры России. Он подчеркнул, что на нацпроекты выделяются "колоссальные средства", которые должны быть эффективно инвестированы.

Также президент обратил внимание на борьбу с коррупцией.

"Интересы общества и государства должны быть надежно защищены. Крайне важное направление вашей работы — противодействие коррупции", — подчеркнул глава государства.

Президент РФ также посоветовал сотрудникам прокуратуры больше сотрудничать с представителями налоговой службы, судебными приставами, полицией в вопросах возвращения украденного преступниками имущества.