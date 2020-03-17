Путин: несистемная оппозиция – не враги России

Несистемная оппозиция не является врагом государства. Об этом заявил Владимир Путин.

По его словам, наоборот, наличие оппозиции оказывает положительное влияние на общество. Важно, чтобы была не только критика, но и звучали предложения.

"Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует", — отметил президент в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

Он подчеркнул, что если оппозиция кроме критики не предлагает ничего, то у граждан возникает логичный вопрос: "А за кого тогда голосовать?"

Ранее "Правда.Ру" писала, что, согласно результатам социологических опросов, большинство россиян готово голосовать за Владимира Путина в 2024 году. Такого мнения придерживаются 57% опрошенных.