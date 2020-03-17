Несистемная оппозиция не является врагом государства. Об этом заявил Владимир Путин.
По его словам, наоборот, наличие оппозиции оказывает положительное влияние на общество. Важно, чтобы была не только критика, но и звучали предложения.
"Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует", — отметил президент в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".
Он подчеркнул, что если оппозиция кроме критики не предлагает ничего, то у граждан возникает логичный вопрос: "А за кого тогда голосовать?"
Ранее "Правда.Ру" писала, что, согласно результатам социологических опросов, большинство россиян готово голосовать за Владимира Путина в 2024 году. Такого мнения придерживаются 57% опрошенных.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.