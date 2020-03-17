Жириновский запретил депутатам ЛДПР участвовать в ток-шоу

Не ездить в командировки и не участвовать в ток-шоу рекомендовали депутатам партии ЛДПР. Такой совет дал лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

По его мнению, такие меры предосторожности актуальны на фоне ситуации с коронавирусом.

"Мы дали указание никуда не ездить — за границу и по стране. Помощников отправить домой, депутат один сидит в своем кабинете… Никаких ток-шоу, свадеб, поминок", — подчеркнул Жириновский.

Ранее сообщалось, что, если к пятнице число заболевших коронавирусом в Москве увеличится, столичные власти введут в городе жесткий карантин. В этом случаев могут закрыть рестораны, кафе, торговые центры, остановят общественный транспорт.