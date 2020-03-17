Восемь человек госпитализированы в Санкт-Петербурге с коронавирусом

Двух пациентов выписали из больниц Санкт-Петербурга. Они болели коронавирусом и полностью выздоровели.

При этом за минувшие сутки в больницу попали еще три человека с тем же диагнозом. Всего в городе на Неве коронавирус диагностирован у восьмерых человек.

"У нас было шесть заболевших жителей Петербурга и один житель Ленобласти. Вчера выписали двоих, итальянца и "контактную" женщину. Но за вчерашний день поступило ещё трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек. Все в удовлетворительном состоянии", — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Коронавирус в России

Всего в России от коронавируса излечились пять человек. Общее число заболевших в стране достигло 93 случаев. Медики провели уже 109 939 тестов на коронавирус.

Екатеринбург

В Екатеринбурге с подозрением на коронавирус госпитализировали по решению суда четверых человек. Они контактировали с тем, у кого диагноз подтвержден, в поезде "Москва — Новый Уренгой".

"Четыре человека в Екатеринбурге категорически отказались от госпитализации, вчера состоялись судебные заседания. Сегодня приставы поедут их госпитализировать", — пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

В больницу отправят двух женщин с дочерьми.

Ранее Ксения Собчак заявила, что все меры предосторожности бессмысленны, пока в крупных городах работает метро.