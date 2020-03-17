В Свердловской области зафиксирован второй подземный толчок за месяц вблизи ядерного объекта. Эпицентр сейсмологической активности находился недалеко от закрытого города атомщиков Новоуральска. По данным Международной системы мониторинга, магнитуда землетрясения составила 3,4 балла.
"Это среднее землетрясение, опасности не представляет. Тем более что объекты ядерного цикла построены с большим запасом сейсмостойкости", - пояснили в Институте геофизики УрО РАН.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.