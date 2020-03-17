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Второе за месяц землетрясение произошло возле ядерного объекта

Россия » Урал » Екатеринбург

В Свердловской области зафиксирован второй подземный толчок за месяц вблизи ядерного объекта. Эпицентр сейсмологической активности находился недалеко от закрытого города атомщиков Новоуральска. По данным Международной системы мониторинга, магнитуда землетрясения составила 3,4 балла.

"Это среднее землетрясение, опасности не представляет. Тем более что объекты ядерного цикла построены с большим запасом сейсмостойкости", - пояснили в Институте геофизики УрО РАН.

 

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