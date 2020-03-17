Второе за месяц землетрясение произошло возле ядерного объекта

В Свердловской области зафиксирован второй подземный толчок за месяц вблизи ядерного объекта. Эпицентр сейсмологической активности находился недалеко от закрытого города атомщиков Новоуральска. По данным Международной системы мониторинга, магнитуда землетрясения составила 3,4 балла.