Российскую экономику поддержат в борьбе с коронавирусом

Пакет мер поддержки экономики, которой наносит урон коронавирус, разработали в России. Они помогут минимизировать последствия от опасной болезни, которая распространяется в стране.

Основные финансовые показатели и влияние коронавируса на них будут известны позднее.

"Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования", — говорится в заявлении правительства России.

Так, туристические компании до конца года могут не платить взносы в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и фонды персональной ответственности. Банки будут выдавать кредиты компаниям, которые занимаются производством лекарств и медицинского оборудования.

Ранее "Правда.Ру" писала, что экономика Китая показала рекордное падение. Показатель промышленного роста за январь-февраль 2020 года упал на 13,5%. Это самое масштабное падение за последние 30 лет.