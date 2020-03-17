В Крыму заложили паром для морских портов Камчатки и Дальнего Востока

В Керчи начато строительство парома, который будет обеспечивать регулярное морское сообщение между портами Камчатского края, Сахалинской области и Приморья.
"Лет 30 у нас на Дальнем Востоке регулярного пассажирского морского сообщения между городами. Теперь, благодаря решению, принятому президентом по итогам обращений жителей региона — будет", — сказал во время церемонии закладки киля в основание парома, Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.
Паром "Петропавловск" — так будет называться судно — грузопассажирский корабль:
Строится судно на средства, выделенные в рамках государственной целевой программы "Развитие транспортной системы России".
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.