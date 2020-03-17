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В Крыму заложили паром для морских портов Камчатки и Дальнего Востока

Россия

В Керчи начато строительство парома, который будет обеспечивать регулярное морское сообщение между портами Камчатского края, Сахалинской области и Приморья.

"Лет 30 у нас на Дальнем Востоке регулярного пассажирского морского сообщения между городами. Теперь, благодаря решению, принятому президентом по итогам обращений жителей региона — будет", — сказал во время церемонии закладки киля в основание парома, Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.

Каким будет новый паром

Паром "Петропавловск" — так будет называться судно — грузопассажирский корабль:

  • его длина — 119,72 метра,
  • ширина-17,91 м,
  • осадка — 4,5 метра,
  • скорость экономического хода — 15 узлов,
  • вместительность: 150 пассажиров,78 автомобилей, 40 грузовых контейнеров.

Строится судно на средства, выделенные в рамках государственной целевой программы "Развитие транспортной системы России".

Темы паром керчь дальний восток судостроительный завод
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