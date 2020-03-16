В аэропортах и на железной дороге будут проверять на коронавирус

Расширить диагностику коронавируса на транспорте поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Медики будут проверять пассажиров самолетов и поездов.

Еще одна превентивная мера должна остановить распространение коронавируса в России.

"Мною также дано поручение расширить возможности для такого обследования в аэропортах, соответственно, на железнодорожных и автовокзалах", — заявил глава кабмина.

В ходе проверок будет применяться новый порядок тестирования. Проверить свое здоровье смогут не только те, у кого есть симптомы вирусного заболевания, но и здоровые граждане.

Ранее стало известно, что число выявленных в России случаев коронавируса выросло до 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.