Расширить диагностику коронавируса на транспорте поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Медики будут проверять пассажиров самолетов и поездов.
Еще одна превентивная мера должна остановить распространение коронавируса в России.
"Мною также дано поручение расширить возможности для такого обследования в аэропортах, соответственно, на железнодорожных и автовокзалах", — заявил глава кабмина.
В ходе проверок будет применяться новый порядок тестирования. Проверить свое здоровье смогут не только те, у кого есть симптомы вирусного заболевания, но и здоровые граждане.
Ранее стало известно, что число выявленных в России случаев коронавируса выросло до 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.