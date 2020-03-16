Пресс-службы большинства высших учебных заведений столицы сообщили о переходе на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса нового типа.
Соответствующую рекомендацию выступило Минобранауки. Ведомство посоветовало всем учебным заведения Москвы перейти на дистанционную форму обучения.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.