Посетителей кафе и ресторанов рассадят подальше

Владельцам ресторанов и кафе рекомендовали рассаживать посетителей подальше друг от друга. Расстояние между клиентами должно составлять как минимум один метр.

Такие рекомендации на фоне распространения коронавируса дал Минпромторг. В частности, эксперты советуют проверять у посетителей точек общепита чистоту рук и пропускать в зал только тогда, когда будут соблюдены условия личной гигиены. А вот клиентов, которые очевидно имеют признаки вирусного заболевания — чихают и кашляют — в заведения допускать не рекомендуется.

Сотрудникам магазинам предписано обрабатывать антисептиком ручки на продуктовых корзинках и тележках, ручки дверей и другие предметы, которых чаще всего касаются покупатели. Необходимо выстраивать посетителей в очереди, чтобы между людьми была метровая дистанция.

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