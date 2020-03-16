Депутаты Свердловской области планируют внести поправки в бюджет региона на 2020 год, чтобы выделить дополнительное финансирование на закупку медицинских масок. Средства защиты планируют раздавать жителям региона прямо на улицах.

Автором инициативы является депутат Вячеслав Вегнер.

"К большому сожалению, не все наши соотечественники еще не осознали необходимость соблюдения личной гигиены в условиях распространения коронавирусной инфекции. Очень немногие одевают маски на улицах и в общественном транспорте в часы пик. Нужно стимулировать появление этой привычки хотя бы таким способом", - сообщил парламентарий.