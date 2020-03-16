В Москве открыли горячую линию для предпринимателей

Правительство Москвы организовало работу горячей линии для предпринимателей. Благодаря горячей линии бизнесмены могут получить консультацию профильных специалистов, а также узнать о мерах поддержки бизнеса в столице.

Такое сообщение появилось на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"В Москве сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Нам важно услышать голос каждого предпринимателя, чтобы понимать, как чувствуют себя представители бизнес-сообщества в условиях нестабильной мировой экономической ситуации. Мы подберем необходимые каждому конкретному предпринимателю меры поддержки и оперативно разработаем новые, которые будут соответствовать запросам предпринимателей", — отметил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Горячая линия доступна по номеру: +7 (495) 276-24-17. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 по 18:00, в пятницу - с 09:00 до 16:45.