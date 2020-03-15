В Москве не будут ограничивать работу общественного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы не планируют ограничивать работу общественного транспорта. По его словам, жесткие меры для борьбы с коронавирусом предпринимаются во всем мире, однако власти Москвы не спешат ограничивать работу транспорта и учреждений.