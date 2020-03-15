Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы не планируют ограничивать работу общественного транспорта. По его словам, жесткие меры для борьбы с коронавирусом предпринимаются во всем мире, однако власти Москвы не спешат ограничивать работу транспорта и учреждений.
"Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем режиме", - подчеркнул Собянин.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.