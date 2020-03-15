В московском районе Печатники со склада было похищено более тонны красной икры горбуши и кеты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Инцидент произошел на складе, расположенном на одном из Проектируемых проездов в Печатниках. Со склада коммерческой организации неизвестные похитили 60 кг 145 грамм икры горбуши и 1 тонну 305 кг икры кеты. Общий материальный ущерб составил около 3 млн 55 тыс. 355 рублей", - сказано в сообщении ведомства.
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