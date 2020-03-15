Из-за метели в московских аэропортах задержаны более 60 рейсов

Москву накрыла настоящая зима, которую ранее так ожидали жители столицы. Из-за сложных погодных условий в столичных аэропортах задержаны более 60 рейсов. Обильные осадки и похолодание были спровоцированы арктическим циклоном.

В ночь на 15 марта температура воздуха в Москве опустилась до отрицательных значений. Это спровоцировало многочисленные аварии из-за гололеда. По прогнозу синоптиков, тепло вернется в столицу на следующей неделе.