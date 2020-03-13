Коронавирус выявлен в Ленобласти

Коронавирусную инфекцию диагностировали врачи Ленинградской области. Это первый случай в регионе.

Состояние пациентки удовлетворительное, она находится в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.

"В Ленинградской области подтверждён первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрова Всеволожского района, возвратившейся из поездки в Италию", — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

В самом Санкт-Петербурге отменили массовые мероприятия. Режим повышенной готовности в городе будет действовать с 16 марта по 30 апреля. В этот период под запретом концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия, если число участников превышает тысячу человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Эстонии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение.