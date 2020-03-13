Путин не контактировал с отправленным в карантин депутатом

Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной Думы, не контактировал с Сергеем Катасоновым. Самочувствие главы государства в порядке.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я убеждён, что президент не был в контакте с этим депутатом. Это первое. Вы все видели, что он был на трибуне, потом выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Напомним, что Сергей Катасонов недавно вернулся из Франции и, не пройдя карантин, явился на заседание Госдумы. Его пропуск немедленно аннулировали, а в зале провели тщательную обработку.