Путин: главы корпораций даже не пытаются влиять на политику

Главы крупный корпораций перестали влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. Такого, что было в 1990-х годах, больше нет.

Это подчеркнул президент России Владимир Путин. Он заверил, что в наши дни руководители больших компаний даже не пытаются влиять на решения властей.

"И тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы". В 90-х они напрямую влияли на принимаемые государством решения — и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются", — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что даже если бы бизнес хотел влиять на политику, сейчас это уже невозможно.

Ранее Вячеслав Володин назвал Владимира Путина преимуществом России. Он отметил, что нефть и газ могут падать в цене, а преимущество страны — действующий президент, и мы должны его защитить.