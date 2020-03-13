Больше 30 раз иностранные службы вели разведку у границ России

32 иностранных летательных аппарата были замечены у границ России. Они вели разведывательную деятельность.

Из них 28 — самолеты-разведчики, четыре — беспилотники. Статистику за неделю приводит Министерство обороны России. Ни одного нарушения границ зафиксировано не было.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Крыму создадут центр по контролю космического пространства. Сейчас системы контроля расположены на горных хребтах Памира, на юго-восточных границах Таджикистана, и в различных регионах России.