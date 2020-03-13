"Поправки - это позор!" - заявила депутат и сложила полномочия

Сулустана Мыраан, депутат заксобрания Якутии, сложила с себя полномочия в знак несогласия с поправками в Конституцию.

"Конституция — это фундамент, на котором строятся все законы страны. Я считаю, что те изменения, которые предлагается внести, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Да и само голосование, в том виде, в каком оно будет проходить, нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов — чушь!", — пояснила свое решение Мыраан (цитата "Якутия.Инфо").

Зачем же сразу полномочия складывать?

По словам теперь уже экс-депутата, парламент республики принял "все это безобразие" (поправки — прим. ред), не дав возможности высказаться тем, кому было, что сказать.

"Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины", — резюмировала Мыраан.

К слову, напоминает "Якутия.инфо", Мыраан была депутатом от "Справедливой России". Она известна в регионе, как один из организаторов акций в поддержку шамана Александра Габышева.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", предлагаемые поправки в Конституцию вызывают много споров в среде российских депутатов на местных уровнях. Вчера, например, против их внесения проголосовала фракция КПРФ в Заксобре Иркутской области