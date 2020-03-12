Регионы одобрили закон о поправках в Конституцию

Региональные парламенты оценили законопроект о поправках в Конституцию. Все отзывы были положительными.

Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон страны Андрей Клишас. По его словам, необходимое количество одобрений законопроекта получено.

"В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции России", — рассказал Клишас.

Следующий этап — окончательное рассмотрение вопроса Советом Федерации 14 марта. Всероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 22 апреля. Этот день будет выходным.