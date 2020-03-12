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Жириновский рассказал, как защититься от коронавируса

Россия

Отменять свадьбы и другие празднования, отказаться от поездок по России и миру, а также сбрить усы и бороду посоветовал россиянам Владимир Жириновский. По его мнению, это поможет защититься от коронавируса.

Также он рекомендовал забыть о рукопожатиях и поцелуях при встрече.

"Борода и усы — распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом, и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения", — подчеркнул лидер ЛДПР.

Жириновский также заявил, что для предотвращения распространения коронавируса в России необходимо закрыть границу с Украиной.

Напомним, что накануне Украина объявила общенациональный карантин. Он будет действовать в стране до 3 апреля. Между тем, на Украине зарегистрирован лишь один случай заражения коронавирусом.

Темы коронавирус владимир жириновский
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