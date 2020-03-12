Мишустин напомнил россиянам о золотовалютных активах ЦБ

У российских властей есть все необходимые инструменты, чтобы без потрясений справиться с ситуацией в экономике. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что у российской экономики есть "запас прочности". Ситуация находится под контролем президента и правительства. Для ее стабилизации принимаются все необходимые меры.

"Мы уже не первый год живём в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостоянии. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет", — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что все социальные обязательствами перед гражданами будут выполнены.

Ранее об отсутствии паники заявил и Владимир Путин. Он также уверен, что экономика России спокойно переживет период турбулентности.