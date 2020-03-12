Песков рассказал, при каких условиях Путин будет участвовать в выборах

От ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и конфликтов в мире будет зависеть участие Владимира Путина в выборах в 2024 году. Обнуление его президентских сроков совсем не гарантирует того, что действующий президент в будущем будет претендовать на эту должность.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок", — подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что Путин поменял свое мнение из-за изменившейся ситуации на мировой арене. Песков напомнил, что многие страны в ситуациях нестабильности продлевали полномочия действующих президентов.

Будут ли вообще внесены поправки в Конституцию, сейчас решают региональные правительства. Если будет получено одобрение большинства из них, состоится Всероссийское голосование. Оно назначено на 22 апреля.